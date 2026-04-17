【丸源ラーメン】期間限定「丸源特製 麻辣湯麺」登場 / 6種の香辛料が織りなす刺激的な一杯

丸源ラーメンは5月14日より、期間限定メニュー「丸源特製 麻辣湯麺」を発売する。価格は税込1,023円。全国販売に先駆け、4月16日から20店舗で先行販売を開始している。

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〈丸源特製 麻辣湯麺〉

醤油ベースのスープに、彩り豊かな具材を合わせた一杯。6種の香辛料をブレンドした奥行きのある辛味と、ごま油の香ばしさで、食欲を刺激する味わいに仕上げている。

〈販売概要〉

販売期間:2026年5月14日(木)〜6月中旬予定

販売店舗:丸源ラーメン各店

※一部店舗では内容･価格が異なる場合あり

※一部店舗では取り扱いなしの場合あり

〈先行販売概要〉

期間:2026年4月16日(木)〜5月末頃予定

対象店舗:全国20店舗

【北海道】アリオ札幌店

【埼玉】草加店、入間インター店、モラージュ菖蒲店、川越クレアモール店、イオンモール羽生店

【東京】西新井店、金町店、上板橋店、品川シーサイド店

【神奈川】宮前平店、武蔵新城店、Coaska Bayside Stores店

【愛知】三河安城店、豊川店、岡崎羽根店、豊橋曙店

【大阪】高槻唐崎店

【奈良】大和郡山店

【岡山】岡山高柳店