ハピプリバースデー、ハピプリセレクション、ハピプリメモリアル、ザ・ハピプリベストテンなどこれまでに独自の切り口でプリティーシリーズ各作品の商品、イベントを展開してきたグルーヴガレージが、15周年を記念したスペシャルイベント『Pretty Rhythm-The Origin-』を2026年4月25日(土)より5月10日(日)の期間、ボークス秋葉原ホビー天国2 7Fイベントフロアにて開催することが決定した。今回の新規描き下ろしイラストは『プリテ