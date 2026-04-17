17日15時現在の日経平均株価は前日比626.54円（-1.05％）安の5万8891.80円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は537、値下がりは972、変わらずは62と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は169.96円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ＳＢＧ が94.93円、キオクシア が73.21円、アドテスト が59.13円、フジクラ が30.97円と続いている。 プラス寄与度トップはＴＤＫ