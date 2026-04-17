中国駐日本国大使館は17日、在日中国人に身の安全を守るよう注意喚起した。中国メディアの九派新聞が伝えた。同大使館は「近年、日本の治安環境は悪化が続いている」と指摘し、警察庁の統計を基に2021〜25年の5年間に刑法犯の認知件数が56万8000件から77万4000件に増加したこと、殺人、強盗、放火などの重大犯罪も8821件から1万5086件へと増加していることに言及した。その上で、「最近では、中国大使館に刃物を持った自衛隊員が侵