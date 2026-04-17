女優の綾瀬はるかが１７日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）にスタジオ生出演した。現在公開中の映画「人はなぜラブレターを書くのか」に主演。スタジオで紹介されると、コメンテーター席に座っていた元ＮＭＢ４８で女優の渋谷凪咲は涙をポロポロとこぼし始めた。ＭＣの山里亮太が「すみませんナギちゃん、本当に綾瀬さんがあこがれの人で」と代弁。渋谷はティッシュで目や鼻