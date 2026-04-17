俳優のパク・ソジュン、チェ・ウシク、女優のチョン・ユミが、人気バラエティ番組の新シリーズで再集結する。4月17日、tvNは5月3日に初放送を控える新バラエティ番組『花より青春：リミテッドエディション』のティザー映像を公開した。【写真】BTS・V、パク・ソジュン、チェ・ウシクの密着ショット『花より青春：リミテッドエディション』は、行き先も宿泊先も移動手段も一切不明という状況に置かれたパク・ソジュン、チェ・ウシク