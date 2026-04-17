プロ野球・ヤクルトのオスナ選手が17日、自身のSNSを更新。DeNA戦で発生したアクシデントについて、謝罪のコメントを投稿しました。前日16日の試合、8回ノーアウトの場面。DeNAの中川虎大投手が投じた4球目をオスナ選手がスイングした際、手から離れたバットが川上拓斗球審の頭部に直撃。川上球審はその場に倒れ込むと、立ち上がることができず、グラウンド上での治療後に担架で運ばれる事態となりました。このアクシデントを受け