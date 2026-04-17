シールドマシンがいよいよ発進へ！西武鉄道は2026（令和8）年4月15日、西武新宿線の中井〜野方の間の連続立体交差事業について、シールドマシンの発進式を行いました。地下トンネルの掘削工事がいよいよ本格化します。【迫力満点…！】これが「西武新宿線の地下トンネル」を掘るマシンです（写真で見る）この事業は西武新宿線の連続立体交差事業の第1弾で、東京都と中野区、西武鉄道の3者が連携しながら進めています。住宅街を