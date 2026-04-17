16日、上越市夷浜の突堤で釣りをしていた男性が海に転落する事故がありました。上越海上保安署によりますと、事故にあったのは、長野県安曇野市に住む50代の男性です。16日午後3時半過ぎに、上越市夷浜の突堤で釣りをしていた男性が、釣り竿を投げようとしたところ海に転落。付近で釣りをしていた2人が気づき、消波ブロック上へ引き上げられ、さらに別の釣り人2人も加わり突堤上に引き上げられました。午後4時前、周囲の釣り人が11