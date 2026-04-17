しゃぶしゃぶ食べ放題・バイキングの「しゃぶ葉」（運営：すかいらーくレストランツ）は24日より、「北海道産牛肩ロース食べ放題」を数量限定で販売する。なくなり次第終了。【画像】GW向け「北海道産牛肩ロース 食べ放題コース」料金表3等級以上の北海道産牛肩ロース肉を食べ放題で楽しめる企画。北海道産のサシとなめらかな食感が特長の肉と北海道フェアを一緒に堪能できる“北海道づくし”の内容となる。薬味やしめ、デザ