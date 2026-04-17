３月に完全体で再始動した韓国の男性７人組グループ・ＢＴＳが、約７年ぶりの来日公演を開催する。９日に韓国・高陽市で自身最大規模のワールドツアー「ＢＴＳＷＯＲＬＤＴＯＵＲ’ＡＲＩＲＡＮＧ’」が開幕。１７、１８日に海外公演の幕開けとなる東京ドームに降臨する。コロナ禍や兵役を経て、３４都市８５公演のワールドツアーで各地のＡＲＭＹ（ファンの呼称）と再会を果たす。インタビュー前編では、再始動した心境や