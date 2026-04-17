タレントのマツコ・デラックスさん（53）が、約2か月ぶりにバラエティ番組『5時に夢中！』（TOKYO MX）に出演。マツコさんとともに月曜レギュラーをつとめる、株式評論家の若林史江さんの式Xにも登場し、反響を呼んでいる。「来週もちゃんと出席してくれますよーにwwww」マツコさんは、2026年2月9日に放送された同番組で、首の脊髄圧迫による手足のしびれを告白し、手術を受け入院していることを電話で報告。9週間に及ぶ休養を経て