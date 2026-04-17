黄檗宗（おうばくしゅう）の大本山・萬福寺。寛文元（1661）年、インゲン豆を日本に伝えた隠元禅師が開いた歴史を有し、江戸時代に建てられた大雄宝殿、法堂、天王殿の３棟が国宝、そのほかの多くの建築が重要文化財に指定されている由緒ある京都の寺院だ。そんな萬福寺の情報発信を行う“準公式X”が話題を呼んでいる。「国宝なのに空いている」などと自虐ネタを連発し、自身の宗派である“黄檗”を「読めない」と言ってのけ