データ・アプリケーションは大幅続伸し、一時ストップ高の水準に迫る前営業日比１４７円高の１０２２円に買われた。１６日の取引終了後、２８年３月期を最終年度とする中期経営計画（２６年３月期～）の財務方針を変更したと発表した。総還元性向を１００％にすると新たに掲げており、株主還元姿勢を好感した買いが入っている。ＤＯＥ（自己資本配当率）の目安については従来の３．５％水準から３．５％ᦉ