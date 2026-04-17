EXILEが、2007年から続く「24karats」シリーズ第5弾となる新曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」のミュージックビデオを公開した。同曲はEXILEとB'zの松本孝弘とのコラボレーション曲となる。【写真】貴重！桜井和寿×稲葉浩志の2ショット写真ミュージックビデオでは、EXILEと松本がロック＆ダンサブルに共演。タイトル「GOLD LEGACY」の名にふさわしい、音楽、ダンス、ファッションが混ざり合ったシリーズ最高到達点と