記事ポイント双日テックイノベーションが「Cloud Security」Specializationを取得Microsoft Azure移行から運用支援までの実績が評価安全なクラウド環境づくりを支える関連サービスを展開双日テックイノベーションは、MicrosoftがSolution Partnerに授与する「Cloud Security」Specializationを取得しています。双日テックイノベーションは、Microsoft Azureの移行やセキュリティ強化を支える実績が評価されています。双日テックイ