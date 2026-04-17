佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の17日の天気をお伝えします。16日の最高気温は久留米市や大牟田市などで25℃を超えて夏日となりました。最近は朝の冷え込みも和らぎ、平年よりも気温が高い日が続いています。 「これからの久留米市の気温」 今週末以降、さらに気温が上がりやすく、久留米市では日曜日と来週月曜日には最高気温が27℃の予想となっています。まだ体が暑さに慣れていない時期ですので、こまめな