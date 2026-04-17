佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の17日の天気をお伝えします。



16日の最高気温は久留米市や大牟田市などで25℃を超えて夏日となりました。最近は朝の冷え込みも和らぎ、平年よりも気温が高い日が続いています。



「これからの久留米市の気温」

今週末以降、さらに気温が上がりやすく、久留米市では日曜日と来週月曜日には最高気温が27℃の予想となっています。まだ体が暑さに慣れていない時期ですので、こまめな水分補給を心がけましょう。



「きょうの気温はどうなのか？」

17日の最高気温は福岡市で23℃、北九州市で22℃と前日より高いところが多いでしょう。一方、筑後地方では16日ほど上がらず、23℃前後の見込みです。



「天気の予想」

一日、曇り空が続くでしょう。次第に雲が厚みを増して、午後になると雨がぱらつく可能性があります。洗濯物の外干しは午前中が良いでしょう。



「傘は必要なのかどうなのか？」

午後は小雨が降る可能性があります。長い時間降ることはありませんが、念のため折りたたみ傘を持っておくと安心です。



「なのか間予報」

土曜日は午前を中心に雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があります。日曜日以降はしばらく天気の大きな崩れはありませんが、来週木曜日には広い範囲で雨が降りそうです。