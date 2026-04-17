ａｂｃが大幅続伸している。１６日の取引終了後に、フィジカルＡＩロボット事業へ参入すると発表したことが好感されている。 中国のフィジカルＡＩ・ヒューマノイドロボット企業であるガルボット社と、日本国内での販売・導入・技術支援を担うビッグハンズ（東京都千代田区）と連携。単なる機体販売にとどまらず、研究開発、ＰｏＣ（実証実験）、導入支援、保守運用、データ活用までを一体的に捉えた事業モデル