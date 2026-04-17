ａｂｃ<8783.T>が大幅続伸している。１６日の取引終了後に、フィジカルＡＩロボット事業へ参入すると発表したことが好感されている。



中国のフィジカルＡＩ・ヒューマノイドロボット企業であるガルボット社と、日本国内での販売・導入・技術支援を担うビッグハンズ（東京都千代田区）と連携。単なる機体販売にとどまらず、研究開発、ＰｏＣ（実証実験）、導入支援、保守運用、データ活用までを一体的に捉えた事業モデルの構築を目指すとしており、初期投資としてガルボット社のヒューマノイドロボット「Ｇａｌｂｏｔ Ｇ１」１台を導入し、物流領域及び医療領域におけるＰｏＣを実施する。



出所：MINKABU PRESS