記事ポイントインターナショナルSOSが国外退避をテーマにした無料ウェビナーを開催します。ウェビナーが退避計画で押さえるべき5つの要件と中東事例の落とし穴を解説します。ウェビナーが後日見逃し配信付きで事前登録者全員に案内されます。インターナショナルSOSが、国外退避計画を見直したい企業・団体向けのウェビナーを開催します。ウェビナーが、中東退避事例をもとに、実際に使える退避計画の考え方をわかりやすく紹介しま