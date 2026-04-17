本日4月17日（金）、『マツコ＆有吉 かりそめ天国』が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今、他人のお店の営業時間外に店舗だけ借りる間借り店舗から始めて、超人気店に上りつめる飲食店が続出。そこで今回は、ブラックマヨネーズ・小杉竜一が話題の間借り店舗を訪れ、その実態を調査する。荻窪で連日満席となる熱々のいりこ出汁でいただく肉汁うどん、日本橋兜町の間借りわずか半年で日本カレー界の権威ある賞