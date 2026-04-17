【ウルトラマンテオ】2026年7月4日（土）世界同時放送＆配信スタート！
円谷プロダクションより、新 TV シリーズ『ウルトラマンテオ』が、テレ東系6局ネットで日本時間2026年7月4日（土）あさ9時からの地上波放送を皮切りに多言語での同時期放送・配信することが発表された。
＞＞＞ウルトラマンテオや変身アイテム、キャストをチェック！（写真13点）
今年7月10日に誕生から60年をむかえるウルトラマンシリーズより、新たなテレビシリーズ作品が登場する。
ウルトラマンシリーズ60周年記念作品となる本作は、「故郷の星を失った独りぼっちの青き巨人」の物語。一人の宇宙人がヒーローとして成長する様子を描きつつ、ウルトラマンシリーズの普遍的な題材でもある「人とウルトラマン・怪獣・宇宙人。種の異なる者同士が、疑念・反発を乗り越えて違いを受け入れ、手を携えていく姿」を新たな視点で描く特撮ドラマだ。
物語の主人公であり、地球にやってきたテオの地球上の姿「光⽯イブキ」を俳優・岩崎碧が演じる。
岩崎さんは、2024年、若手俳優の登竜門「私の卒業」プロジェクトに参加。1000人以上の応募者の中から、 厳しい選考を経て第6期メンバーに選出され、俳優としての第一歩を歩み始める。2025年、このプロジェクトの第6期映画作品で初出演、俳優デビュー。また「ヒーローになりたい」という強い想いから射止めた本作の主演でTVドラマ初主演を果たす。
スタッフ情報も公開。シリーズ構成・脚本は、円谷プロ作品初参加となる田辺茂範、メイン監督も、円谷プロ作品初の参加となる二宮崇。新たなウルトラマンの世界がどのように作られるのか、楽しみだ。また今作は、本編と特撮の監督が分けられ、メイン特技監督は辻本貴則が務めることとなった。
そして新ヒーローである「ウルトラマンテオ」は、青き光の巨人。主人公・光⽯イブキが ”守りたい” という強い想いを込めて「テオクリスター」を握りしめた時、その体がまばゆい光に包まれ巨⼤な姿へと変⾝する。胸のカラータイマーに触れることで、秘められたエネルギーをスパークさせ、様々な光の技を放つことができる。メイン技は、 両腕にチャージした⻩色く輝くエネルギーを、⼗字に組んで発射する 「テオシウム光線」 。
デザインした後藤正行は、「ウルトラマンテオは主人公の⼤学生が変⾝する「等⾝⼤のヒーロー」であることを意識しています。一歩ずつヒーローとして成長していく物語なので親しみを持てるデザインでありながら、ウル
トラマンらしいカッコ良さとのバランスにこだわりました。テオは、きっとみなさんの友達になれると思います！ 気に入って頂けると嬉しいです。」とコメントを寄せている。
青き巨人がウルトラマンへ成長する物語、続報をお楽しみに。
※「辻本貴則」の「辻」は一点しんにょうが正しい表記。
（C）円谷プロ （C）ウルトラマンテオ製作委員会・テレビ東京
＞＞＞ウルトラマンテオや変身アイテム、キャストをチェック！（写真13点）
今年7月10日に誕生から60年をむかえるウルトラマンシリーズより、新たなテレビシリーズ作品が登場する。
ウルトラマンシリーズ60周年記念作品となる本作は、「故郷の星を失った独りぼっちの青き巨人」の物語。一人の宇宙人がヒーローとして成長する様子を描きつつ、ウルトラマンシリーズの普遍的な題材でもある「人とウルトラマン・怪獣・宇宙人。種の異なる者同士が、疑念・反発を乗り越えて違いを受け入れ、手を携えていく姿」を新たな視点で描く特撮ドラマだ。
岩崎さんは、2024年、若手俳優の登竜門「私の卒業」プロジェクトに参加。1000人以上の応募者の中から、 厳しい選考を経て第6期メンバーに選出され、俳優としての第一歩を歩み始める。2025年、このプロジェクトの第6期映画作品で初出演、俳優デビュー。また「ヒーローになりたい」という強い想いから射止めた本作の主演でTVドラマ初主演を果たす。
スタッフ情報も公開。シリーズ構成・脚本は、円谷プロ作品初参加となる田辺茂範、メイン監督も、円谷プロ作品初の参加となる二宮崇。新たなウルトラマンの世界がどのように作られるのか、楽しみだ。また今作は、本編と特撮の監督が分けられ、メイン特技監督は辻本貴則が務めることとなった。
そして新ヒーローである「ウルトラマンテオ」は、青き光の巨人。主人公・光⽯イブキが ”守りたい” という強い想いを込めて「テオクリスター」を握りしめた時、その体がまばゆい光に包まれ巨⼤な姿へと変⾝する。胸のカラータイマーに触れることで、秘められたエネルギーをスパークさせ、様々な光の技を放つことができる。メイン技は、 両腕にチャージした⻩色く輝くエネルギーを、⼗字に組んで発射する 「テオシウム光線」 。
デザインした後藤正行は、「ウルトラマンテオは主人公の⼤学生が変⾝する「等⾝⼤のヒーロー」であることを意識しています。一歩ずつヒーローとして成長していく物語なので親しみを持てるデザインでありながら、ウル
トラマンらしいカッコ良さとのバランスにこだわりました。テオは、きっとみなさんの友達になれると思います！ 気に入って頂けると嬉しいです。」とコメントを寄せている。
青き巨人がウルトラマンへ成長する物語、続報をお楽しみに。
※「辻本貴則」の「辻」は一点しんにょうが正しい表記。
（C）円谷プロ （C）ウルトラマンテオ製作委員会・テレビ東京
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