新人女優の仲島有彩（20）が16日、都内で動画配信サービスFODのドラマ「転校生ナノ」（24日配信スタート）の完成披露試写会に出席した。タイの人気ドラマのリメークで、主人公のナノが転校する学校の教師や生徒のうそや秘密を暴いていくスリラー。仲島は初演技で主演に抜てきされ、取材陣の前に立つのもこの日が初めて。冒頭のあいさつで言葉を詰まらせるほど緊張していたが「責任とプレッシャーはありましたが、見ていただけ