Number_iの神宮寺勇太さん（28）がイメージキャラクターを務める医薬品メーカーの新CMが公開。撮影後のインタビューで、初めてチャレンジしたことを明かしました。現在Number_iは、平野紫耀さん（29）と岸優太さん（30）もそれぞれ単独で同メーカーのCMに起用されています。今回、初めて出演することについて聞かれた神宮寺さんは「2人のCMが素敵だったんで、それに負けないように」と話し、「僕たちNumber_iに任せていただいて、