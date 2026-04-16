Number_iの神宮寺勇太さん（28）がイメージキャラクターを務める医薬品メーカーの新CMが公開。撮影後のインタビューで、初めてチャレンジしたことを明かしました。

現在Number_iは、平野紫耀さん（29）と岸優太さん（30）もそれぞれ単独で同メーカーのCMに起用されています。今回、初めて出演することについて聞かれた神宮寺さんは「2人のCMが素敵だったんで、それに負けないように」と話し、「僕たちNumber_iに任せていただいて、すごくうれしいなと思いました」とコメントしました。

また、最近、初めてチャレンジしたことについて聞かれると、「時計のブレスレットを初めて自分で変えました」と明かし、「細いところを通すので、すごく目が疲れるんですけど、やりがいはありましたね」と話しました。

青色が印象的な映像にちなみ、“青”にまつわるエピソードを聞かれると、「青って、自分の好きな色でもあり、だから青いものに潜在的に惹かれる」と話した神宮寺さん。「この間、青い椅子を買いましたね」と話し、「それが結構お気に入りです」と明かしました。

神宮寺さんが出演するのは、ムヒベタV液『効果の部屋速攻ステロイド』篇です。