Laura day romanceが、ビルボードライブ公演を東京と大阪にて8月に開催する。 （関連：ロック好きライター／インフルエンサーが選ぶ邦ロックベストソングは？アニメ主題歌や縦型動画バズが目立った一年に） 同発表は、本日4月16日にLINE CUBE SHIBUYAで行われた初ホールツアー『Laura day romance hall tour 2026 “Fixing a hall”』ファイナル公演の中で告知されたもの。 2年ぶりとな