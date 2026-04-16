明治時代から炭鉱の島として栄えた端島＝通称「軍艦島」。 ここに56年ぶりに新築されたのが「72号棟」です。 16日に現地で開かれた説明会には、長崎市の渡部副市長や関係職員など、約30人が参加しました。 ※詳しくは動画をご覧ください