2025年に30歳という節目の年を迎えたSixTONESの松村北斗さん。俳優としても活躍を重ね、年齢以上のキャリアを感じさせる存在となっています。All About ニュース編集部は3月27日、全国10〜60代の男女300人を対象に「同い年で驚いたSTARTO社タレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「松村北斗（SixTONES）と同い年と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します！【7位までの全ランキング結果