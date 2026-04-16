書肆imasuによる文芸誌『随風』（志学社）が随筆・エッセイの新人賞「随風賞」を設立した。 【画像】随筆・エッセイの新人賞「随風賞」が立ち上げ ゲスト審査員にこだま（エッセイスト）を迎え、審査員は宮崎智之（文芸評論家、エッセイスト）、早乙女ぐりこ（エッセイスト、作家）、平林緑萌（『随風』発行人）がつとめる。受賞者は『随風04』掲載、および賞金10万円が贈呈される。応募期間は2026年4月15日から30日、応募要