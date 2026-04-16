中国科学院微小衛星イノベーション研究院が4月15日に明らかにしたところによると、3月30日午後7時に打ち上げられた中国で自主開発された軽舟試験宇宙船は順調に軌道に投入され、現在までに初期飛行制御テストを完了しました。さらに、軽舟は長期間の試験のために高度600キロの軌道に自律的に上昇しました。このことは、中国の新型低コスト貨物宇宙船の技術実証における重要な進展を示しています。軽舟の自重は4．2トンで、搭載重量