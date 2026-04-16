人情を訪ねるグルメの話題です。 【写真を見る】「ラーメン店にする」そば店だったのに、息子がそばアレルギーに…悩んだ末の一大決心、その思いと家族と作ったラーメンに迫る（山形市） 今回は蕎麦店からメニューを一新し、ラーメン専門店へと変化を遂げたお店を取材しました。 山形市にある「麺道自然や（じねんや）」 店主の山口直利さん。独学でラーメンを学び、100種類以上のメニ