※4月24日、東証スタンダード市場に上場予定の梅乃宿酒造 [東証Ｓ]は16日、公開価格を発表した。 ●梅乃宿酒造 上場市場：東証スタンダード市場 上場予定日：4月24日 事業内容：日本酒及び「梅乃宿の梅酒」や「あらごしシリーズ」等の 果実をつけ込んだ日本酒リキュールを中心とした酒類の 製造及び国内外での販売 公開価格：600円 仮条件：570円