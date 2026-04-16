○オロ [東証Ｐ] 発行済み株式数の2.19％にあたる34万8600株の自社株を消却する。消却予定日は4月30日。 ○Ｔワークス [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.19％にあたる8万株(金額で3112万円)を上限に、4月17日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○バンナムＨＤ [東証Ｐ] 発行済み株式数の0.77％にあたる500万株の自社株を消却する。消却予定日は4月30日。 ［20