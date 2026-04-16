【figma「バニーガーデン2」】 4月16日 発表 マックスファクトリーは、お紳士様向け恋愛ADV「バニーガーデン2」のfigma化を4月16日に発表した。 2026年4月16日に発売されたお紳士様向け恋愛ADV「バニーガーデン2」のキャラクターを可動フィギュアfigmaシリーズで商品化。どのキャラクターが立体化されるのかは未定で、衣装や表