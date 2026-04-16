京都府南丹市の山林で安達結希さん（11）の遺体がみつかった事件。児童の父親で会社員の安達優季容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕されました。警察によりますと安達容疑者は、山林に遺棄する前に別の複数の場所に遺体を遺棄した疑いがあるとみて捜査を進めています。 安達結希さんが行方不明となってから遺体発見にいたるまでどのような経緯があったのか、いまだ多くの謎がある今回の事件。遺体が発見された現場周辺から、