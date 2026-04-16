「ケンミン特捜班」です。皆さんから寄せられた身近な驚きや疑問、不満や怒りなどをFBSが取材します。今回、寄せられた情報はこちらです。 「福岡県宗像市にある車販売店が夜逃げした」という情報が複数寄せられました。支払いを済ませたにもかかわらず、納車されないなどのトラブルが相次いでいるということで、特捜班が取材しました。 特捜班が向かったのは、情報提供があった自動車販売店です。■奥村誠悟記者「こち