和歌山・白浜市のアドベンチャーワールドは15日、昨年9月30日に誕生したエンペラーペンギンの子ども「44番」が同日“ひとり立ち”したと発表し、その姿を公開した。【動画＆写真】エンペラーペンギンの子ども「44番」がひとり立ち…その一部始終エンペラーペンギンは、生後半年ほどで防水性の羽に生え変わり、野生では親鳥が海へ去る時期に合わせて子も自ら海へと旅立つ。アドベンチャーワールドでもこの野生本来のライフサイ