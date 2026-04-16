春… 和歌山・白浜のペンギン「44番」が親から“独立” その一部始終が公開され反響「まだ小鳥みたいな声」「半分泣けて半分笑えました」
和歌山・白浜市のアドベンチャーワールドは15日、昨年9月30日に誕生したエンペラーペンギンの子ども「44番」が同日“ひとり立ち”したと発表し、その姿を公開した。
【動画＆写真】エンペラーペンギンの子ども「44番」がひとり立ち…その一部始終
エンペラーペンギンは、生後半年ほどで防水性の羽に生え変わり、野生では親鳥が海へ去る時期に合わせて子も自ら海へと旅立つ。アドベンチャーワールドでもこの野生本来のライフサイクルをもとに、部屋を移動することで自立と大人への成長をサポートしている。
この日、午前10時20分頃、まずは体重測定を実施。その後、いよいよ引っ越しが始まった。アニマルエデュテイナー（飼育スタッフ）の誘導を受けると、「44番」は戸惑うことなく、スムーズに移動専用の木製箱の中へ。10時半頃にはこれまで過ごした「海獣館2階ペンギン展示場」から、隣の部屋への移動を完了した。
新しい部屋では、エンペラーペンギンだけでなく、アデリーペンギンやヒゲペンギンなど、3種のペンギンたちが共に暮らしている。「44番」は初めて顔を合わせる仲間たちに囲まれながらも、落ち着いた様子での新生活スタートとなった。
アドベンチャーワールドは「これからも一歩ずつ大人への階段を上っていく『44番』の成長を、ぜひあたたかく見守ってください」と呼びかけている。
公式SNSでは動画も公開されており、「独り立ちおめでとう」「見た目は大人と同じになったけど、まだ小鳥みたいな声で鳴くんですね〜」「体重測ってから木箱に乗るまでに飼育員さんに連れられるヨヨちゃんをママが高速で追いかけて来る所が半分泣けて半分笑えました」など、多数のエールが寄せられている。
【動画＆写真】エンペラーペンギンの子ども「44番」がひとり立ち…その一部始終
エンペラーペンギンは、生後半年ほどで防水性の羽に生え変わり、野生では親鳥が海へ去る時期に合わせて子も自ら海へと旅立つ。アドベンチャーワールドでもこの野生本来のライフサイクルをもとに、部屋を移動することで自立と大人への成長をサポートしている。
新しい部屋では、エンペラーペンギンだけでなく、アデリーペンギンやヒゲペンギンなど、3種のペンギンたちが共に暮らしている。「44番」は初めて顔を合わせる仲間たちに囲まれながらも、落ち着いた様子での新生活スタートとなった。
アドベンチャーワールドは「これからも一歩ずつ大人への階段を上っていく『44番』の成長を、ぜひあたたかく見守ってください」と呼びかけている。
公式SNSでは動画も公開されており、「独り立ちおめでとう」「見た目は大人と同じになったけど、まだ小鳥みたいな声で鳴くんですね〜」「体重測ってから木箱に乗るまでに飼育員さんに連れられるヨヨちゃんをママが高速で追いかけて来る所が半分泣けて半分笑えました」など、多数のエールが寄せられている。