14年前、佐賀県鳥栖市の市立中学校で男子生徒がいじめを受けた問題で、4月16日、第三者委員会がまとめた報告書が市に提出されました。被害を受けた男性は、なぜ学校や教育委員会の不適切な対応が繰り返されたのか、解明が不十分だと訴えています。■鳥栖市教育委員会・佐々木英利 教育長「令和8年3月26日付で、鳥栖市いじめ問題対策委員会より、鳥栖市立中学校のいじめ重大事態に関する報告書を受領しました。」鳥栖市役所で16日午