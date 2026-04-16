ついにBTSが東京ドームのステージに立つ。高まる期待の裏で、日本ファンの“距離感”にも改めて注目が集まっている。【写真】BTSにキスした日本ファンBTSは4月17日と18日、東京ドームで『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』を開催する。その直前の4月15日、日本へ入国した。同日、Vは自身のインスタグラムストーリーに「東京に来たよ！私たちのライブ来たい人、手あげて〜」という日本語のメッセージを添えた投稿をアップ。日本