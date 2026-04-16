instax mini 13（キャンディーピンク） 富士フイルムは4月16日（木）、同日発表した新型インスタントカメラ「instax mini 13」（以下mini 13）の展示イベントを都内で開催した。ここでは実機の写真を中心にお伝えしたい。 会場の様子 チェキの全機種が並んだ mini 13はinstax miniフィルムを使用するエントリーモデル。4月24日に発売し、実勢は1万2,100円の見込み。 フロストブルー（左）とラ