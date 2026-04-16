【ABCテレビの探偵！ナイショスクープ】みなさんは、日常でついつい○○してしまうことってありますか？無類の犬好きの私は、街でお散歩中のワンちゃんを見かけるとついつい顔がほころび、じぃーっと見つめてしまいます。時には私の犬好きオーラがにじみ出ているのか、ワンちゃんの方から寄ってきてくれることもあったりして、そんな時にはもうオキシトシンが出まくっておかげさまで一日ゴキゲンさんで過ごせたり…。そして