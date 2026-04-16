韓国4大芸能事務所が手を組む見通しだ。K-POPの夢の祭典は実現するのだろうか。【写真】 BTS・V、ベッド写真が流出!?4月16日、JYPエンターテインメントは本サイト提携メディア『OSEN』の取材に対し、HYBE、YG エンターテインメント、SM エンターテインメント、JYPの4社による合弁会社設立に関する立場を明らかにした。これに先立ち同日、ある現地メディアは、韓国の4大エンターテインメント企業であるHYBE、YG、SM、JYPが、グロー