【クルっとつくろう！ アンパンマンカップめん工場】 9月発売予定 価格：9,878円 商談会「おもちゃビジネスフェア2026」で来場者が高い関心を示していたのがアガツマの「クルっとつくろう！ アンパンマンカップめん工場」だ。9月発売予定で価格は9,878円。 本商品は日清の「アンパンマンらーめん あっさりしょうゆ」とのコラボ商品で、こちらのパッケージがそのま