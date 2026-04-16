ボートレース津のヴィーナスシリーズ第2戦は安定板装着、2周レースで2日目の開催が行われた。地元ならではのコンマ02だ。2日目2Rの山川波乙（28＝三重）は絶好のカド戦で行く気満々。「少し放ったけど、ほぼ全速です。でもみんな早かったですね。地元なのでスタートの見え方でだいたいつかめています」6人中で5人がゼロ台では捲れない。ただ、スタートがほぼ丸見えなら3日目以降も期待できる。3日目は追い風予報。「津で追い