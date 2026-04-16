4月11日（現地時間）、中国のドリンクチェーン「蜜雪冰城（MIXUE）」のブラジル1号店が、サンパウロのショッピングモールにオープンしました。店舗前には長い行列ができ、背番号10のサッカーユニフォームを着た同社のキャラクター「雪王」が来店客と交流しました。現在、MIXUEは米国やオーストラリア、日本など15カ国で展開しています。ブラジルでも「高品質・低価格」の方針を維持し、看板商品のソフトクリームを3レアル（約96円