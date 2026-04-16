女優の真野恵里菜（35）が16日までに自身のインスタグラムを更新。茨城県ひたちなか市のひたち海浜公園にネモフィラを見に行ったことを報告し、休日ショットを披露した。「今年もひたち海浜公園にネモフィラを見に行って来ました」と書き出した真野。一面に広がるネモフィラ畑を背にした写真を複数枚公開。ドット柄のトップスにデニムを合わせたカジュアルコーデも披露した。「子供がいろいろなものに興味を持ち、あちこち動