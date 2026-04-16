2026年4月10日（金）から12日（日）までの3日間、Kアリーナ横浜にて開催されたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』がABEMAにて国内独占・無料生放送された。【映像】RIIZE＆THE RAMPAGEによるツーマンライブこの度ABEMAでは、本公演に出演したアーティストにアンケートインタビューを敢行。初日となった4月10日（金）のDAY1のステージに出演した、THE RAMPAGEのインタビューをお届けす