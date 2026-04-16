「ビッグダディ」こと林下清志さんの元妻でタレントの美奈子が、結婚への思いを明かした。１２日に放送されたＡＢＥＭＡの情報バラエティー「秘密のママ園２」に出演。トークコーナー「ちょっと言わせて！ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」の冒頭では、４度の離婚を経験した美奈子が自身の結婚観を語る場面があった。ＭＣの峯岸みなみから「何度離婚しても、結婚は良いと思えたんですか？」と質問されると、美奈子は「結婚